Olieprijs gaat nog harder onderuit

Dinsdagavond zakte de prijs van Noordzee-olie met 24,2% tot €19,82.

De verdere daling is vooral veroorzaakt door de uitval van de vraag in de coronacrisis, nu veel bedrijven gesloten zijn of op halve kracht werken, consumenten minder tanken en er nauwelijks vliegtuigen vertrekken.

De prijs van Amerikaanse olie ging maandag op dinsdag naar negatief: handelaren kregen tot $40 per vat toe als ze de olie van de verkopers afnamen. Die hadden de olie ingekocht, moesten die in mei gaan leveren, maar konden nergens opslag vinden.

Lagere tankprijs

Amerikaanse WTI-olie daalde woensdag op de termijnmarkt met 11% en kost nu $10,60 voor een vat met 158,9 liter.

De daling van de termijnmarktprijs voor ruwe olie betekent met vertraging wel een lagere prijs aan de benzinepomp voor consumenten. De literprijs is overigens voor ruim 60% opgebouwd uit accijns en btw.