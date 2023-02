Beursblog: AEX raakt in grillige rit winst toch weer kwijt

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Vandaag werd het Rijnlands Lyceum uit Sassenheim verwelkomd omdat zij de winnaar zijn van de najaarscompetitie van de Scholenstrijd 2022. De groep won met een rendement van 9,5%. Tijdens Scholenstrijd doen duizenden middelbare scholieren mee aan een digitale beleggingswedstrijd. Robert Ligtvoet, docent wiskunde en beleggen, heeft de Gong geslagen in het bijzijn van zijn klas. Ⓒ Euronext AEX 762.97 0.04 %

De AEX heeft er dinsdag een grillige rit opzitten. Na een licht tegenvallende Amerikaans inflatiecijfer ging de winst aanvankelijk verloren, maar volgde al snel een flinke opleving. Aan het einde van de handel is de plus weer verdwenen op het koersbord. Eerder op de dag werd tussentijds de grens van 770 punten nog aangetikt. Vooral de goede zaken bij ArcelorMittal geeft steun. Randstad behoort bij de dalers. In de Midkap gaat OCI onderuit.