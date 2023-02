Beursblog: Dow doet stapje terug, animo Tesla geeft Nasdaq steun

De AEX heeft er een grillige rit opzitten. Na een licht tegenvallende Amerikaans inflatiecijfer ging de winst aanvankelijk verloren, maar volgde al snel een flinke opleving. Aan het einde van de handel is de plus weer verdwenen op het koersbord. Eerder op de dag werd tussentijds de grens van 770 punten nog aangetikt. Vooral de goede zaken bij ArcelorMittal geeft steun. Randstad behoort bij de dalers. In de Midkap gaat OCI onderuit

