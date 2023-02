Beursblog: jaartop AEX in aanloop naar inflatiecijfers

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De AEX staat aan het begin van de middag duidelijk hoger en zelfs op het hoogste niveau in de afgelopen twaalf maanden. Beleggers lijken er vertrouwen in te hebben dat de inflatiecijfers uit de VS vanmiddag gaan meevallen. De cijfers van Randstad vallen redelijk in de smaak, terwijl die van OCI worden afgestraft.