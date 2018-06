Verlies consumenten in woekerpoliszaken

Van een onzer verslaggevers

De drie partijen die in het verleden beleggingsverzekeringen verkochten (ook wel woekerpolissen genoemd vanwege de hoge verborgen kosten), lazen maandagavond vast zeer tevreden een uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid.

Nationale-Nederlanden haalde in juni bij het Kifid bakzeil in een vergelijkbare zaak over de informatieplicht. Gezien tienduizenden polissen met gelijkende voorwaarden zijn verkocht, kunnen verplichte schadevergoedingen in zulke uitspraken leiden tot meer claims en een grote kostenpost bij verzekeraars.

De uitspraken van maandag gingen over drie in 1999 verkochte beleggingsverzekeringen van individuele klanten. Consumenten gingen in beroep tegen de eerdere uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Hierbij was de vraag of bij verkoop voldoende informatie was verstrekt.

Volgens de Commissie van Beroep schoten ABN Amro en ASR wél tekort in hun informatieplicht. Consumenten waren onvoldoende geïnformeerd over verschillende kosten en de invloed ervan op het mogelijk beleggingsresultaat, aldus het Kifid. Bij ABN Amro ontbraken in de offerte voorbeeldkapitalen, hoogte van beheerskosten en een tekst over het risico van beleggen. Ook een verband tussen rendementen en kosten werd niet getoond.

Ondanks de kritiek, wordt een eerder geëiste schadevergoeding voor het schenden van de informatieplicht na het beroep geschrapt. ABN en ASR hoeven die niet meer te betalen, omdat volgens de Commissie van Beroep ’niet aannemelijk is dat de consument bij voldoende informatie een andere keuze had gemaakt’. Als een ander type beleggingsverzekering met een zelfde betalingsverplichting aangeschaft zou zijn door de consument, dan ’zou het kostenpercentage niet of nauwelijks anders zijn’, oordeelt het Kifid. ABN Amro dient nog wel beheerskosten van 1,6% in de polis terug te storten.

Zwitserleven voldeed grotendeels aan de informatieplicht, maar schoot volgens de Commissie tekort in uitleg over het hefboomeffect (lager rendement is hogere overlijdensrisicopremie). De Commissie stelde maandag dat Zwitserleven hiervoor de consument in 2010 al voldoende voor heeft gecompenseerd. In een eerste reactie stelt de verzekeraar op het laatstgenoemde punt na zich te kunnen vinden in de uitspraak .

ASR stelt tevreden te zijn met de uitspraak, omdat het oordeel van de Geschillencommissie niet is overgenomen in het beroep en dat dus geen schadevergoeding betaald hoeft te worden. ABN Amro zegt de uitspraak nog te moeten bestuderen.