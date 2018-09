Sandd komt met voordelige kerstzegel

Sandd verkoopt de zegels via pakketpunten van DHL en DPD en via de eigen webshop. „We zetten onze verdere aanval op PostNL in door deze kerstzegels.We hebben overeenstemming met een grote winkelketen, waar de zegels ook te krijgen zullen zijn”, zegt bestuurder Ronald van de Laar van Sandd.

Winkelketen Blokker bevestigt dat ze de kerstzegels van Sandd gaat verkopen in de 400 winkels in Nederland. Vorig jaar werden er circa 116 miljoen kerstzegels verkocht.