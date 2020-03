Olieprijzen kelderen naar laagste niveau in jaren

De prijs van Amerikaanse olie kelderde meer dan 10 procent tot 41,16 dollar per vat en Brentolie ging meer dan 9 procent onderuit tot 45,32 dollar per vat. Dat zijn de grootste prijsdalingen in lange tijd.

Geen overeenkomst OPEC en Rusland

De OPEC heeft geen overeenkomst kunnen sluiten met Rusland over een verdere verlaging van de productie om zo de olieprijzen te stutten. Die zijn scherp gedaald door de zorgen over het coronavirus. Saudi-Arabië drong aan op een productieverlaging, maar Rusland wilde niet toegeven. Daardoor zijn er scheurtjes ontstaan in de jarenlange samenwerking tussen de OPEC en Moskou bij het verlagen de productie en ligt de weg open voor productieverhogingen door olielanden volgende maand. Dan loopt namelijk een afspraak over productiebeperking tussen de OPEC en zijn bondgenoten af.

Sinds januari zijn de olieprijzen met ruim een derde gedaald. Door het coronavirus wordt de wereldwijde economie en het vliegverkeer geraakt en dat drukt samen met het grote aanbod op de oliemarkt op de prijzen.