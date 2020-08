Fiscale vrijstelling bedrijfsopvolging bedreigd

De onzekerheden rond de bedrijfsopvolgingsregeling houden de gemoederen bij familiebedrijven flink bezig. Ⓒ Hollandse Hoogte

Familiebedrijven die overwegen de onderneming over te dragen aan een volgende generatie, doen er verstandig aan te kijken of ze de procedure kunnen versnellen. Dat zegt specialist bedrijfsoverdracht Peter Pleijsant van ABN Amro MeesPierson. „De fiscale vrijstelling bij bedrijfsopvolging staat onder druk en mogelijk is de waarde van het bedrijf nu lager door de coronacrisis.”