E-bike to go heeft wind mee in coronacrisis

Uit angst voor het coronavirus mijden mensen het OV en kiezen voor een alternatief als de e-bike. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - E-bike to go verwacht half juli door zijn voorraad fietsen heen te zijn. Om meer fietsen te kunnen leveren, heeft de verhuurder van elektrische fietsen op korte termijn een investering nodig van €20 miljoen. Dat laat oprichter Jelle Visser weten in een toelichting op de resultaten over 2019.