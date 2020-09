Column: Klaas Knot zet onafhankelijkheid centrale bank op het spel

DNB-baas Knot zet de deur open voor politieke bemoeienis, vindt columnist Edin Mujagić. Ⓒ ANP/HH

De euro is in de afgelopen weken behoorlijk in waarde gestegen, iets wat de Europese Centrale Bank (ECB) niet leuk vindt omdat een sterkte euro op korte termijn zowel de groei als de inflatie omlaag drukt. De bank probeert beide juist met man en macht omhoog te krikken.