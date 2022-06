Column: Brexit doet Britse pond opnieuw pijn

Premium Financieel

Spanning om rentebesluit VS: ’Fed moet gaan kiezen tussen twee kwaden’

Het is bibberen geblazen op de beurs nu centrale bankiers de rente in een steeds hoger tempo willen verhogen. Grootste vraag is wat de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse banken, gaat doen. Kondigt voorzitter Jerome Powell woensdagavond een renteverhoging van 50 basispunten aan? Of wordt de...