Discountketen Action maakt meer dan miljard euro winst

Die omzet realiseerde de discounter via 2263 winkels in tien landen. Daarvan zijn er 407 in Nederland gevestigd. Cijfers over omzet en winst in de Nederlandse thuismarkt geeft het Britse moederbedrijf 3i Group niet.

In 2022 opende Action 280 nieuwe winkels, waaronder de eerste discountzaken in Spanje dat hiermee het tiende Europese land is waarin de snelgroeiende discounter actief is. De expansie gaat ook dit jaar maar door, want eerder deze maand opende Action haar eerste winkel in Slowakije, dat hiermee het elfde land is waar de van origine Noord-Hollandse discountwinkel voet aan de grond krijgt.

„De vraag naar discount is overal groot”, zegt ceo Hajir Hajji, die in een verklaring aangeeft dat klanten Action bezoeken zowel voor dagelijkse producten als schoonmaakmiddelen, persoonlijke verzorgingsartikelen, toiletpapier of maandverband, als voor bijvoorbeeld kleding of doe-het-zelfartikelen. „In 2022 waren met name producten die inspelen op hoge energieprijzen zoals plaids en dekens en kaarsen populair”, aldus de topvrouw.