Virusangst bij belegger neemt weer snel af

De AEX stond om kwart over twaalf 0,1% hoger op 568,4 punten. De AMX-index noteerde 0,4% teruggang bij 755,6 punten.

Het CBS meldde dat Nederlandse consumenten in april 17,4% minder uitgaven dan vorig jaar, de grootste krimp ooit.

Ook Europese beurzen herstelden: de Britse FTSE 100-index verloor nog een fractie, maar de Franse CAC 40 ging van 0,9% verlies naar 0,2% winst, de Duitse DAX hield 0,3% winst over.

Het Duitse kabinet meldde redding van Lufthansa rond te krijgen. De Duitse betalingenverwerker Wirecard vergrootte onzekerheid en verloor 33% na vorige week 72% te zijn gedaald. Het bestuur meldde dat de op de balans getoonde €1,9 miljard aan liquide middelen niet bestaan.

Uit Azië kwam tegenwind. De Japanse de Nikkei verloor 0,2%. Japanse toeleveranciers van Apple zakten op het nieuws dat de iPhone-maker winkels in de VS heeft gesloten vanwege het coronavirus.

De Dow Jones verloor vrijdag 0,8%. De futures voor opening van de beurzen in New York om 15.30 uur noteren ruim 1% winst.

Volgens zakenbanken blijven beleggers alert op de tweede golf van het coronavirus, dat in bijvoorbeeld Brazilië en de VS in de eerste golf nog opflakkert. De grens van 9 miljoen geregistreerde coronabesmettingen is bereikt. Ruim 468.000 mensen zijn overleden, met de VS als grootste economie als zwaarst getroffen land (2,3 miljoen besmettingen, 122.000 doden). Ook in Duitsland verspreidde het virus zich afgelopen weekend sneller.

De euro noteerde 0,4% hoger tegen $1,1225. Goud steeg 0,6% tot $1763, het hoogste punt in een maand tijd.

NN leidt

In de AEX ging verzekeraar NN Group met 2,4% winst aan kop. Wolters Kluwer steeg 1,9%.

Techinvesteerder Prosus zat op hun slippen dankzij 1,7% winst.

Staalmaker ArcelorMittal (+1,5%) overweegt volgens de Financial Times verkoop van een deel van zijn ijzerertsactiviteiten in Canada om de schuld te verlagen..

Onderin de AEX noteerde AkzoNobel 2,1% verlies, brouwer Heineken daalde 1,3%. Shell raakte 1,2% kwijt. Het Apple-nieuws raakte chipmachinemaker en zwaargewicht ASML (-0,2%), toeleverancier aan Apple-producenten, en sectorgenoot ASMI (-0,6%).

Uitzender Randstad zakte 0,5%, ondanks een adviesverhoging door Credit Suisse van verkopen naar houden.

Bij de middelgrote fondsen financieel dienstverlener Intertrust aan de leiding met 1,5% winst. Handelshuis Flow Traders won 1,2%.

Air France KLM ging met 3,3% terug. Luftansa zakte stevig. Er ontstond onzekerheid over de reddingspoging door de overheid. Frankrijk kondigde bovendien aan treinen als alternatief voor lokale vluchten inzetten. Premier Rutte overlegt dinsdag met de Franse president Macron over een steunprogramma voor de eurozone, en ook over Air France KLM, meldde De Telegraaf.

Ingenieursbureau Arcadis (-1,2%) gaat bodem- en gronddiensten leveren aan Gasunie met een potentiële jaaromzet van enkele miljoenen euro's.

Grandvision zakte 0,2% nadat de optiekketen €400 miljoen extra financiering van vijf banken had aangetrokken.

De in de AScX opgenomen funderingsspecialist Sif klom 11,2% in reactie op de aanbeveling door portfoliomanager Etienne Platte van het Antaurus Europe Fund bij Business Class.

