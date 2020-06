Viruszorgen keren terug bij beleggers

De AEX stond om vier uur 0,4% lager op 565,7 punten. De AMX zakte 0,8% naar 752,6 punten.

De meeste Europese beurzen liepen meer schade op. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 0,6%, 0,9% en 0,8%.

De Amerikaanse beurzen zijn tegen de verwachting in, want de futures stonden eerder nog hoger, lager van start gegaan. Na een half uur handel had de Dow Jones-indec 0,2% ingeleverd en stond de Nasdaq-index 0,1% hoger.

De vrijdagavond opgelaaide coronavrees op Wall Street, mede in reactie op de sluiting van Apple-winkels in diverse Amerikaanse staten, ging in de loop van maandagochtend al weer liggen. En dat terwijl het aantal nieuwe besmettingen in de VS en Brazilië sterk is toegenomen. Wereldwijd is de grens van 9 miljoen geregistreerde besmettingen bereikt, waarvan een kwart zich in de VS bevindt. Ook in Duitsland verspreidde het virus zich afgelopen weekend sneller.

Hoofd Beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro benadrukt dat beleggers niet alleen weinig oog hebben voor het risico van een nieuwe besmettingsgolf. „De schermutselingen in India en China worden genegeerd. De beurs legt bovendien de massale demonstraties tegen racisme evenals die uit de onvrede met de coronamaatregelen naast zich neer.”

Ook om andere redenen is Wessels voorzichtig over de aandelenmarkten. „De waarderingen zijn sterk opgelopen en wie kijkt naar standen van de VIX (angstbarometer, red.) ziet dat over een paar maanden lagere beurzen worden ingeprijsd. Ook het grote enthousiasme bij particuliere beleggers maakt me een beetje huiverig. Het aantal zoekopdrachten bij Google naar day trading en call options is bizar hoog.”

Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger maakt zich wat minder zorgen over de toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen. „Het is gelokaliseerd in enkele zuidelijke staten van de VS en in Brazilië. Alsook in enkele plaatsen in Europa. De besmettingsgevallen kunnen dus gemakkelijk opgespoord worden. Daarmee wil ik het gevaar van het virus overigens niet bagatelliseren.”

Na de rally van de afgelopen maanden is Stroeve & Lemberger wel iets voorzichtiger geworden over aandelen. „Daarbinnen blijven we positief over technologiebedrijven.”

Bekijk ook: Vermogensreus pakt Volvo aan

In de AEX stonden door het Apple-nieuws de toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASMI met minnen van 2,6% respectievelijk 1,7% onderaan. Heineken zakte 1,9%. Shell raakte 1,2% kwijt.

ABN Amro zakte 0,9%, terwijl ING 0,6% won. Beide banken behoren tot de grootste kredietverstrekkers aan Wirecard. De Duitse concurrent van Adyen meldde dat de op de balans getoonde €1,9 miljard aan liquide middelen niet bestaan.

NN Group won 1,7%. De verzekeraar organiseert woensdag een Capital Markets Day voor analisten en beleggers, waarin de ideeën van de activistische aandeelhouder Elliott ongetwijfeld aan bod zullen komen.

Informatieleverancier Wolters Kluwer en Ahold Delhaize volgden met winsten van 1%.

Betalingsdienstverlener Adyen zette zijn recordreeks voort met een winst van 0,4%.

Staalmaker ArcelorMittal (+0,4%) overweegt volgens de Financial Times verkoop van een deel van zijn ijzerertsactiviteiten in Canada om de schuld te verlagen.

Uitzender Randstad pakte er 0,3% bij, na een adviesverhoging door Credit Suisse van verkopen naar houden.

Bij de middelgrote fondsen stond vastgoedfonds Eurocommercial Properties met een min van 4,3% onderaan. Air France KLM ging met 3,5% terug. Frankrijk kondigde aan treinen als alternatief voor lokale vluchten inzetten. Premier Rutte overlegt dinsdag met de Franse president Macron over een steunprogramma voor de eurozone, en ook over Air France KLM, meldde De Telegraaf.

Grandvision stond onveranderd nadat de optiekketen €400 miljoen extra financiering van vijf banken had aangetrokken.

Handelshuis Flow Traders ging met een winst van 1,2% aan de leiding.

De in de AScX opgenomen funderingsspecialist Sif klom 9,2% in reactie op de aanbeveling door portfoliomanager Etienne Platte van het Antaurus Europe Fund bij Business Class.

