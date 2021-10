Premium Het beste van De Telegraaf

Blijven de prijzen stijgen? ’Mogelijk tot diep in 2022 last van inflatie’

Door Dave Krajenbrink Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Is het niet een schip dat dwars ligt in het Suezkanaal, dan zijn het wel chips- en containertekorten of een hoge gasrekening. Voor de consument is de uitkomst altijd hetzelfde: hogere prijzen. Aan de pomp, voor gas en licht, en nu ook bij het doen van de dagelijkse boodschappen. Waar eindigt dit? Is er echt sprake van een hevige maar tijdelijke herstelschok van de coronacrisis?