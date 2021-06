Column: wel inflatie, geen rentestijging

Het succes van de economische steunmaatregelen tijdens de pandemie heeft de indruk gewekt dat de economie volledig ’maakbaar’ is. Op verschillende fronten hebben overheden stevig ingegrepen, waardoor de economische schade beperkt is gebleven. De perceptie op overheidsschulden is hiermee sterk veranderd. Sommigen moeten nog aan het idee wennen, maar deze ontwikkeling biedt veel nieuwe beleidsmogelijkheden, haalt de scherpe kantjes van het marktmechanisme en past binnen de huidige tijdgeest.