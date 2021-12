Online seminar: zo kun je op de beurs weer succes krijgen na topjaar

Met het vooralsnog fantastische beursjaar bijna achter de rug, is het de hoogste tijd om te kijken naar de kansen voor 2022. Grote verschillen in rendement zagen we de afgelopen maanden tussen de verschillende aandelen. Bedrijven uit de technologiehoek, zoals ASMI, BESI en ASM, knalden omhoog en aandelen zoals Philips, Prosus, Unilever en Just Eat Takeaway bleven enorm achter.

De grote vraag is of er volgend jaar een verschuiving gaat plaatsvinden vanuit technologie en achtergebleven waarden weer worden opgepikt. Nico Inberg en Albert Jellema van De Aandeelhouder en ProBeleggen geven hun visie op deze ontwikkelingen op de beurs. Daarbij kijken ze terug op hun ideale opstelling voor de beleggingsportefeuille. Met welke 11 aandelen willen ze het jaar 2022 beginnen?

Ook behandelen de beursexperts meerdere nieuwe kooptips. Welke aandelen en trends bieden volgend jaar het meeste perspectief op een goed rendement? Dit webinar is geschikt voor zowel de gevorderde en beginnende belegger.

Na afloop heeft u concrete beleggingstips op zak en weet u welke aandelen en trends kunnen gaan renderen in 2022. Daarnaast kunt u nog LIVE vragen stellen aan de beide beursexperts.

