FOTO’S | Vakbonden: harde acties bij Tata Steel

Er werd flink getoeterd bij de ingang van Tata in IJmuiden. Ⓒ Anko Stoffels

IJmuiden - Er komen harde acties aan bij Tata Steel in IJmuiden. De vakbonden willen zo een grote reorganisatie bij de hoogovens verhinderen. Ook Frits van Wieringen, voorzitter van de ondernemingsraad bij Tata Nederland, voorspelt ’een harde confrontatie’ met de Indiase eigenaren van zijn bedrijf. Dinsdagochtend is er een toeterprotest van medewerkers. Die uiten zo hun ongenoegen over het vertrek van directeur Theo Henrar.