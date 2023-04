Na quiet quitting is quiet hiring het nieuwe modewoord: dit is het

Vooral Amerikaanse media berichten over het fenomeen, dat een van de grootste hr-trends van 2023 wordt genoemd. Het bestaat eruit dat er geen nieuwe mensen worden geworven voor posities, maar dat medewerkers die al bij het bedrijf binnen zijn, worden opgeleid voor de openstaande functie. Dat om talent binnen de organisatie te behouden.

Recessievrees

Quiet hiring is natuurlijk geen nieuw fenomeen, maar vooral een nieuwe term om iets te beschrijven. Omdat bedrijven een recessie vrezen, is er vaak al een vacaturestop, of wordt er minder enthousiast geworven, of is er soms zelfs al een ontslagronde geweest, zoals bij grote techbedrijven. Er is daarom meer aandacht voor het personeel dat er al is.

Een risico voor werknemers is wel dat zij extra taken krijgen en/of extra vaardigheden moeten aanleren, maar geen bijbehorende promotie of salarisverhoging krijgen. Voor werkgevers bestaat het risico dat er te veel wordt gevraagd van werknemers, die daardoor in een burn-out kunnen belanden of ontmoedigd raken.