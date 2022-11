Ook de Volksbank verhoogt spaarrentes

Financieel

Goed kwartaal ABN met verdubbeling winst, wel zorgen over economie

ABN Amro heeft zijn winst in het afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden, ondanks de hoge inflatie en afzwakkende economie in Nederland. Topman Robert Swaak geeft aan zorgen te hebben over de economische vooruitzichten, maar is er niettemin van overtuigd dat de bank ...