’Ondernemer moet loket krijgen voor klachten over techreuzen’

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

Kleinere Nederlandse bedrijven zitten nu nog vaak met de handen in het haar als zij zich benadeeld voelen door techreuzen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ondernemers moeten een loket krijgen waar zij terechtkunnen met klachten over techgiganten als Amazon, Apple, Facebook en Google. Daarvoor pleiten de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.