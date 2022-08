Waterpeil Rijn wordt kritisch, transport binnenvaart niet rendabel

Op dit moment is het waterpeil zo'n 36 centimeter. De verwachting is dat het ten minste tot donderdag boven de 30 centimeter blijft. Eerder werd verwacht dat het waterpeil deze week tot onder het kritieke niveau zou dalen. Het water wordt gemeten ter hoogte van de Duitse plaats Kaub, tussen Koblenz en Mainz. Daar zakte het vrijdag al tot 40 centimeter. Dat geldt volgens het Duitse Federale Instituut voor Hydrologie als een kritiek niveau voor commerciële scheepvaart. Binnenvaartschepen kunnen nog passeren tot een waterpeil van ongeveer 30 tot 35 centimeter.

Minder productie elektriciteit

De Rijn is in Europa de belangrijkste waterweg voor het vervoeren van brandstof en andere goederen voor de industrie. Binnenvaartschepen nemen al een tijd vanwege het lage waterpeil minder vracht mee.

Het Duitse bedrijf Contargo, dat onder andere vanuit de havens van Rotterdam en Antwerpen containertransporten verzorgt, stopte al met het vervoer over een groot deel van de Rijn. In Duitsland waarschuwde energieleverancier Uniper voor mogelijke verlaging van de productie bij elektriciteitscentrales omdat schepen minder kolen aanvoeren. Staalfabrikant ThyssenKrupp gebruikt schepen die minder diep in het water liggen om zijn fabriek in Duisburg te bevoorraden.

Vervoer per spoor

Mocht de toestand voor de scheepvaart op de Rijn zo penibel worden, dan is Duitsland van plan materialen die belangrijk zijn voor de productie van energie prioriteit te geven op het spoor. Dat valt te lezen in een conceptbesluit van de Duitse ministeries voor Transport en Economie, ingezien door persbureau Reuters.

"Het doel is ervoor te zorgen dat elektriciteitscentrales, raffinaderijen, elektriciteitsnetwerken en andere systeemrelevante infrastructuur blijven functioneren", staat in het concept. Vervoer van passagiers en vervoer voor de industrie kan ook lager op de prioriteitenlijst komen te staan. De maatregelen zouden indien nodig voor zes maanden gelden.