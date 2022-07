Beursblog: AEX houdt stand ondanks dompers

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Grown.bio is de winnaar van de 16e editie van de Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel. Het Gelderse bedrijf biedt een duurzaam alternatief voor piepschuim. Arthur Moree, COO van Grown.bio, luidde de gong. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 705.04 0.06 %

Ondanks tegenvallende berichten over de Europese en Amerikaanse economie en tegenvallende bedrijfsberichten sloot de AEX vrijdag voor de vijfde achtereenvolgende dag - zij het minimaal - hoger. Smaakmaker was Just Eat takeaway, maar ook Besi en AkzoNobel waren in trek.