Beursblog: Nasdaq onderuit door zwakke macro- en bedrijfscijfers

De AEX wist nog wel voor de vijfde achtereenvolgende dag - zij het minimaal - hoger te sluiten. Smaakmaker was Just Eat Takeaway, maar ook Besi en AkzoNobel waren in trek.

In de VS staat de Nasdaq onder druk, na tegenvallers bij Snap(chat) en Twitter.

Als de beursblog niet zichtbaar is, klik dan op deze link.