Beursblog: winst AEX krimpt na domper uit VS

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

AEX 707.37 0.39 %

De dienstensector in de VS laat voor het eerst in twee jaar een krimp zien, zo blijkt uit de inkoopmanagersindex. In reactie hierop is de winst voor de AEX sterk teruggelopen. Technologiebedrijven, met Just Eat takeaway voorop, blijven het goed doen.