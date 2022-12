Premium Het beste van De Telegraaf

Column: minimale pensioenplicht oplossing voor zzp’ers

Door Theo Gommer Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Er komen steeds meer zzp’ers. Wat ook de negatieve mening en attitude is van Den Haag en de vakbonden, mensen willen zelf regie over hun werk (en leven) hebben. Dat blijkt. En dat is prima.