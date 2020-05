Kwartaalcijfers dempen coronastress

Ⓒ Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen AEX 500.31 0.26 %

De impact van de coronacrisis op de prestaties van AEX-fondsen was in het eerste kwartaal minder groot dan beleggers hadden gevreesd en met het intrekken van veel jaarprognoses was al rekening gehouden. Dit kan worden opgemaakt uit de overwegend positieve koersreacties die op de publicaties volgden.