Column: waterstof nodig, maar nog lang niet volgroeid

Waterstof is een belangrijke energiebron voor de toekomst, maar moet nog worden opgeschaald. Ⓒ Bloomberg

Waterstof is zo’n beetje verworden tot de heilige graal in de transitie naar een emissievrije economie. In de vele verhalen en artikelen over waterstof is de teneur vaak hetzelfde. Je kunt het eenvoudig in tanks opslaan en het lijkt via de bestaande infrastructuur van gasleidingen relatief makkelijk te vervoeren. En er zijn grote hoeveelheden waterstof nodig om alle emissievrije ambities die we de komende jaren hebben waar te maken. Alleen de capaciteit om al die waterstof te maken is er nog lang niet.