Tijdelijke topman voor Havenbedrijf Rotterdam, na lange salarisdiscussie

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Boudewijn Siemons Ⓒ Eigen foto

Rotterdam - Na maanden discussie over de hoogte van het salaris heeft Havenbedrijf Rotterdam tijdelijk een nieuwe ceo gevonden. Boudewijn Siemons (58), de huidige chief operating officer, neemt in juli ad interim het stokje over van president-directeur Allard Castelein als hoogste baas van de grootste haven van Europa.