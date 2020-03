Coronatest bij ECB: maandag thuiswerken

Het gaat om een test om eventuele problemen op te sporen, mocht de verspreiding van het nieuwe coronavirus het noodzakelijk maken om een deel of het volledige personeel van afstand te laten werken gedurende een langere periode.

Informatica-infrastructuur

Volgens een woordvoerder van de ECB zal onder meer bekeken worden of de informatica-infrastructuur in orde is. De toegang tot de gebouwen van de Europese bankentoezichthouder zal niet verboden worden, maar de ECB verwacht wel dat een groot deel van haar werknemers deelneemt aan de test. Ook de beursvloer en de werknemers die belast zijn met de Europese betalingssystemen worden betrokken.

Het nieuwe coronavirus heeft de financiële markten in zwaar weer doen belanden. De Amerikaanse Federal Reserve besliste eerder deze week tot een renteverlaging en ook de ECB staat onder druk. De instelling heeft begin volgende week „gepaste en doelgerichte” maatregelen beloofd.