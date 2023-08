Een opleiding volgen naast je werk; veel Nederlanders vinden dat te duur

Meer dan de helft van werkend Nederland (56%) geeft aan hun huidige uitgavenpatroon te willen aanhouden als zij de keuze maken een opleiding te willen volgen. Als de opleidingskosten ten koste gaan van andere belangrijke uitgaven, dan reserveren zij het bedrag hiervoor.

Baangarantie

Bijna de helft van de werkenden (49%) die een opleiding overweegt, wil zekerheid en laat zich alleen omscholen als ze de garantie hebben op een baan in die sector.

Natuurlijk zijn er ook werkgevers die de opleiding van hun werknemers betalen. 18% van mensen in loondienst geeft aan dat hun werkgever bereid is om een opleiding volledig te vergoeden. Als de opleiding binnen het vakgebied valt waar de werknemer werkt, is dit zelfs 25%. Wel vinden veel werknemers (22%) het lastig om de kosten van een opleiding te bespreken met hun baas.

Dit jaar nog kunnen werkenden tot €1000 STAP-subsidie krijgen voor een opleiding. Maar deze populaire regeling verdwijnt in 2023.