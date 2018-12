FNV dreigt PostNL met acties

FNV wil afspraken maken over het terugdringen van de werkdruk bij de afdeling pakketten, maar stelt dat PostNL daar niet aan wil. ,,Het blijft bij het uitspreken van intenties. En dat terwijl de werkdruk echt gierend uit de klauwen loopt'', zegt bondsbestuurder Ger Deleij.

Loonsverhoging

Ook wil de bond een loonsverhoging van 2,5 procent voor een cao met een looptijd van een jaar. PostNL biedt 2,6 procent voor 21 maanden.

Verder wil FNV dat medewerkers hun reiskosten fatsoenlijk vergoed krijgen en dat PostNL meer mensen in dienst neemt en minder leunt op flexibele arbeid voor de bezorging van pakketten.

Reactie PostNL

In een beknopte reactie liet PostNL weten met FNV in gesprek te zijn en er alles aan te doen om er samen uit te komen. Het postbedrijf heeft daar vertrouwen in.