Gratis beleggen verdwijnt in Nederland

Vorig jaar introduceerde Bux als eerste Nederlandse partij commissievrij handelen in aandelen. De broker schrijft nu aan zijn klanten. ’Maar je begrijpt dat wij ook onze rekening moeten betalen ;) Daarom hebben we eerder dit jaar aangekondigd dat we op een gegeven moment wel kosten in rekening gaan brengen.’

Vanaf 1 juni betalen klanten een bedrag van €1 voor limietorders van Europese aandelen, waarbij dus bij de order een maximale koopprijs of minimale verkoopprijs wordt meegegeven. Na de introductie van basic orders in het derde kwartaal zal er ook voor marktorders (bestens orders) een tarief in rekening worden gebracht. Alleen de basic orders, die eenmaal op een dag op een vast tijdstip worden uitgevoerd, zijn dan gratis voor Europese aandelen. Binnenkort is het ook mogelijk via de mobiele telefoon in Amerikaanse aandelen bij Bux te handelen en dat zal wel gratis zijn.

De Duitse broker Flatex, die vorig jaar de Nederlandse markt bestormde met gratis beleggen, besloot eind maart al om per 1 juni een tarief in rekening te brengen.