Column: overal zetten regeringen de schatkist wagenwijd open

Premium Financieel

Na recordjaar worstelt private equity met Oekraïne-oorlog

Private equity-investeerders hebben in 2021 alle registers open getrokken. Inmiddels worstelt de sector met de oorlog in Oekraïne. Is het niet vanwege de onvoorspelbare gevolgen op het beleggingslandschap, dan wel omdat er ook een zekere hoeveelheid Russisch kapitaal in de weinig transparante sector...