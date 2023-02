’Particulier wil geen eigen auto’; LeasePlan profiteert

Over heel 2022 boekte LeasePlan een omzetstijging van 6,5% naar €9,7 miljard. Daarvan verdiende het bedrijf €3,3 miljard aan de verkoop van auto’s, een klein procentje meer dan in 2021.

Vooral het laatste kwartaal liet een sterke omzetstijging zien, van 16% tot €2,6 miljard. De leaseorganisatie zegt in een verklaring te merken dat steeds meer mensen geen eigen auto meer willen hebben, maar kiezen voor een auto-abonnementen. Het concern profiteert daar optimaal van.

Exorbitante groei

LeasePlan zag zijn nettoresultaat afgelopen jaar uitkomen op €1,9 miljard, een stijging van 90,3% ten opzichte van 2021. Ook hier was vooral de groei in het vierde kwartaal exorbitant. In de laatste drie maanden van 2022 kwam de nettowinst uit op €779,3 miljoen, ruim drie keer zoveel als de €241,8 miljoen in dezelfde periode het jaar ervoor.

De rijdende vloot groeide van LeasePlan groeide met 7% naar 1,6 miljoen auto’s op 31 december in de 28 landen waar het bedrijf actief is. Een derde van de nieuwe leasecontracten afgelopen jaar betreft inmiddels volledig elektrische auto’s.

Fusie ALD

Eind dit eerste kwartaal verwacht LeasePlan dat de fusie met de Franse branchegenoot ALD is afgerond. LeasePlan is vooral sterk in de zakelijke markt, terwijl ALD marktleider is in private lease. Om toestemming te krijgen van Brussel moesten de twee leasegiganten eerst activiteiten afstoten. ALD heeft €5 miljard neergelegd voor het Nederlandse leasebedrijf.