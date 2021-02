’Philips loopt warm voor beursgang airfryers’

Stan Huygens Journaal

Vrouwen searchbureaus fuseren

De champagnekurken vlogen door het kantoor van Partners at Work in Baarn. Reden van het kleine feestje was het samengaan met Van der Laan & Co. Zij noemen zich de meest toonaangevende executive searchbureaus op het gebied van diversiteit voor de top van het bedrijfsleven.