Beursblog: bloedbad bij Philips steeds groter

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Drama bij Philips, optimisme bij Prosus in groene AEX. Ⓒ ANP/HH AEX 788.3 0.76 %

Amsterdam - Het koersverlies van Philips dreunt woensdagmiddag, na melding van nieuwe tegenvallers, bij 15% door tot het hoogste niveau in twintig jaar tijd. De AEX koerst nog in de plus, met Prosus, Just Eat Takeaway en ArcelorMittal aan kop. Ook beurzen elders in Europa zijn positief gestemd. Futures voor de handel in de VS gaan omhoog.