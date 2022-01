Beursblog: Philips keldert in groene AEX

Optimisme aan Damrak na geruststellende woorden van Jerome Powell en lage inflatie in China. Ⓒ ANP/HH AEX 786.48 0.53 %

Amsterdam - Philips is woensdag met fors verlies van start gegaan na zijn omzetwaarschuwing voorbeurs. De AEX staat hoger. Beurzen sloten in Azië met winst, en futures voor de handel in de VS gaan omhoog.