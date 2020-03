'Beurzen verwerken extra steunpakket ECB'

De ECB ontvouwde na noodoverleg een extra opkoopprogramma van obligaties ter waarde van 750 miljard euro. Centralebankpresident Christine Lagarde benadrukte dat er bij de ECB "geen limiet" is als het gaat om de toewijding aan de euro. Daarnaast zullen de centralebankiers volgens haar alles doen wat nodig is binnen de mogelijkheden van hun mandaat. Ook de centrale banken van Australië en Japan kwamen met extra steunmaatregelen.

Beursbedrijf New York Stock Exchange (NYSE) zal vanaf maandag zijn handelsvloeren op Wall Street tijdelijk sluiten en overgaan op volledig elektronische handel, nadat een handelaar en een werknemer beide positief zijn getest op het coronavirus. De handel zelf zal gewoon doorgaan, benadrukte NYSE. Ook verandert er niets aan de openingstijden.

NSI

Aan het bedrijvenfront liet Unibail-Rodamco-Westfield weten voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om zijn liquiditeit te kunnen waarborgen tijdens de coronacrisis. Het winkelvastgoedfonds stelt 10,2 miljard euro aan geld en beschikbaar krediet te hebben. Die hoeveelheid geld is volgens het bedrijf goed om zelfs de zwaarste crisis door te komen. Veel van de winkelcentra van het bedrijf zijn vanwege de virusuitbraak gesloten.

Vastgoedinvesteerder NSI is naar eigen zeggen goed voorbereid op de coronacrisis. Op dit moment zijn alle panden van NSI nog open. Vastgoedfonds Atrium kondigde aan niet-noodzakelijke investeringen uit te stellen en te kijken naar mogelijkheden om kosten te besparen. Roestvrijstaalproducent Aperam maakte daarnaast bekend een aantal productielijnen in Europa te sluiten vanwege het coronavirus.

KLM

KLM kan tijdens de coronacrisis haar personeel behouden en de lonen doorbetalen dankzij de steunmaatregelen van het kabinet. Volgens vakbonden FNV en VNC hebben zij daarover een akkoord bereikt met de luchtvaartmaatschappij. KLM kondigde vorige week nog aan dat zij tot 2000 banen zou schrappen. Dat laatste is volgens FNV waarschijnlijk niet van de baan.

De Europese beurzen sloten woensdag met zware verliezen. De AEX-index zakte 4,8 procent tot 404,10 punten en de MidKap leverde 5,8 procent in tot 570,03 punten. Londen, Frankfurt en Parijs raakten tot 5,9 procent kwijt. Ook Wall Street ging fors omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 6,3 procent lager op 19.898,92 punten. De brede S&P 500 verloor 5,2 procent en techbeurs Nasdaq zakte 4,7 procent.

De olieprijzen veerden op van de laagste niveaus in jaren. Een vat Amerikaanse olie kostte 13,6 procent meer op 23,13 dollar. Brentolie werd 6,8 procent duurder op 26,57 dollar per vat. De euro was 1,0926 dollar, tegen 1,0814 dollar een dag eerder.