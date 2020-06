Fed-voorzitter: economisch herstel van crisis wordt uitdagend

Volgens Powell zal de Amerikaanse economie uiteindelijk weer uit het dal klimmen, maar zal dit tijd en werk nodig hebben. "Het pad voor ons wordt waarschijnlijk zeer uitdagend", aldus de centralebankpresident, in een videoconferentie. Levens en levensonderhoud zijn verloren gegaan in de pandemie en de onzekerheid is groot, aldus Powell.

Powell verscheen eerder deze week in het Amerikaanse Congres om uitleg te geven over het beleid van de Fed tegen de crisis. Hij verklaarde toen al dat het nog altijd hoogst onzeker is hoe de Amerikaanse economie zich zal herstellen en dat het noodzakelijk is voor volledig herstel dat mensen vertrouwen hebben dat het virus onder controle is. Hij zei wel voorzichtige signalen van economisch herstel in de VS te zien.

Bestuurder Neel Kashkari van de Federal Reserve van Minneapolis verklaarde dat het economisch herstel in de VS langer kan gaan duren dan eerder werd aangenomen en als er een tweede golf van coronabesmettingen komt de werkloosheid weer kan gaan stijgen. Verder is hij van mening dat grote Amerikaanse banken nu onvoldoende financiële buffers hebben en dat ze moeten stoppen met het betalen van dividend en meer kapitaal moeten ophalen om de financiën te versterken.