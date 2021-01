Hoekstra: Nederlanders geven gespaarde miljarden zo weer uit

Binnenland

Contract EU met AstraZeneca over levering coronavaccins openbaar

Het contract dat de Europese Unie heeft gesloten met coronavaccinfabrikant AstraZeneca is openbaar gemaakt. Over de overeenkomst, die op verzoek van de farmaceut tot dusver geheim was, was veel te doen sinds AstraZeneca aankondigde voorlopig veel minder vaccins te kunnen leveren dan afgesproken.