’Ghosn nam de trein voor vlucht uit Tokio’

Volgens NTV nam Ghosn de hogesnelheidstrein nadat hij zijn huis in Tokio had verlaten. Hij kon vervolgens met een taxi van het station naar een hotel vlak bij de internationale luchthaven Kansai.

Daar werd hij volgens bronnen van de Wall Street Journal overgeheveld in een grote doos die normaal gesproken gebruikt wordt om muziekinstrumenten in te vervoeren. Op de luchthaven Kansai, zouden Ghosns handlangers hebben ontdekt, wordt zulke grote bagage niet gescand. Bovendien is de wachtruimte voor privéjets op de kleine luchthaven doorgaans vrijwel uitgestorven.

Bekijk ook: Gevallen autotopman als spook ontsnapt uit Japan

Veel is nog onduidelijk over hoe Ghosn, die onder meer de Libanese nationaliteit heeft, naar Beiroet is gevlucht. Zeker is dat hij van Japan naar Turkije vloog en daar met een privévliegtuig naar Libanon ging.

Ghosn, die aan het roer stond van Nissan, Renault en een samenwerkingsverband met Mitsubishi, zat ruim een jaar vast in Japan op verdenking van miljoenenfraude. Een deel van die tijd zat hij in een cel in Tokio, maar al maanden mocht hij een rechtszaak in huisarrest afwachten.