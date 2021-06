Binnenland

Achttien ANWB-paddenstoelen Vlieland brengen duizenden euro’s op

Achttien wegwijspaddenstoelen die op Vlieland stonden zijn geveild voor in totaal 32.038 euro. De duurste was wegwijzer 16, die ging voor 2660 euro. De goedkoopste was nummer 7 met een prijs van 950 euro.