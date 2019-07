Advies voor DSM omlaag bij KBC

KBC verlaagt het advies daarom van accumulate naar hold. Het koersdoel wordt juist verhoogd, van 110 euro naar 115 euro.

De marktvorsers komen tot die aanpassing in hun vooruitblik op de tweedekwartaalcijfers van DSM, dat volgende week donderdag de boeken opent. KBC is daarbij iets terughoudender dan de consensus. Vooral over de resultaten van de materiaaltak zijn ze negatiever, wegens zwakke eindmarkten in de auto-industrie en de elektronica. Daar staat tegenover dat de divisie voor voeding zijn onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) naar verwachting wel verbetert, aldus KBC.

Het aandeel DSM stond vrijdag omstreeks 09.40 uur op de beurs in Amsterdam 0,5 procent lager op 114,95 euro.