Beursblog: AEX en Nasdaq dalen in afwachting van Powell

Beursplein 5 had last van de lagere standen op Wall Street, waar beleggers weinig risico's nemen richting de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell op woensdag. In de AEX was speciaalchemieconcern DSM (+0,8%) de koploper. Winkelvastgoedfonds Unibail (-3,8%) was daarentegen de grootste verliezer.

De Amerikaanse beurzen eindigden met ruime verliezen. De Dow Jones-index daalde 0,9%. Techbeurs Nasdaq zakte 1,4%. Autofabrikant Tesla ging 5% achteruit.

