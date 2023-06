Beursblog: future AEX hoger, belegger schudt zorgen Azië van zich af

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Mogelijk Amerikaans verbod op chips voor kunstmatige intelligentie naar China drukt sentiment bij beleggers. Ⓒ Getty Images AEX 767.77 %

Amsterdam - De AEX opent volgens de futures donderdag vlak tot licht positief. Beurzen in Azië zijn goeddeels in rode cijfers gesloten. Beleggers hebben zorgen over groei van Japan vanwege onduidelijkheid bij de Bank of Japan. De markt verwacht interventie vanuit Peking voor de Chinese economie. Zowel de yen als de renminbi staat onder druk.