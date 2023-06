Beursblog: verlies Adyen en Prosus drukken AEX, belegger zoekt richting

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Mogelijk Amerikaans verbod op chips voor kunstmatige intelligentie naar China drukt sentiment bij beleggers. Ⓒ Getty Images AEX 769.4 0.21 %

Amsterdam - De AEX koerst donderdag richting het einde van het kwartaal na een uur handelen licht in het rood. DSM-Firmenich houdt de koppositie met UMG. Adyen verloor onderin het meest na een advieswijziging, ook Prosus drukt de stemming. Elders in Europa schommelen beurzen bij klein verlies, de markt zoekt richting. Futures voor Wall Street tonen een vlakke start vanmiddag. Beurzen in Azië zijn goeddeels in rode cijfers gesloten.