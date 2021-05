Boete voor bedrijf dat kredieten aanbood met 240% rente

Een flitskrediet is een lening met een korte looptijd en relatief lage leensom. Voor aanbieders van flitskrediet in Nederland is een vergunning verplicht en gelden een aantal regels. Zo moeten aanbieders toetsen of een lening verantwoord is. Ook geldt er een maximale kredietvergoeding. Die is per augustus vorig jaar tijdelijk verlaagd tot 10% op jaarbasis.

Via de website www.loandome.com bood Titus Wijnen in 2015 en 2016 snelle leningen tot €500 aan met een looptijd tot dertig dagen. Maar dat deed hij buiten het zicht van de toezichthouder om. Volgens de AFM heeft hij onder meer de Wet op het financieel toezicht overtreden. Met een constructie van verschillende, deels buitenlandse vennootschappen en bankrekeningen, probeerde Wijnen de geldende kredietregels te omzeilen.

Op deze overtreding staat een boete met een basisbedrag van €2 miljoen. Vanwege onder andere de financiële positie van Wijnen is de boete verlaagd. Wijnen kan de beslissing van de AFM nog voorleggen aan de rechter.