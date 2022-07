Inflatie en onderdelentekorten hakken erin bij ASML

Hoewel de omzet met €5,4 miljard iets boven ASML’s raming voor het afgelopen kwartaal was, lag de marge met 49,1% aan de onderkant van de verwachtingen. Voor het hele jaar verlaagde ASML zijn verwachting voor de marge van 52% naar 49 tot 50% omdat onderdelen, energie en transport duurder zijn, terwijl er minder omzet kan worden geboekt. Orders bleven wel binnenstromen. Met bestellingen voor €8,5 miljard aan machines en dienstverlening, boekte ASML een record in een kwartaal.

ASML schuift dit jaar voor €2,8 miljard aan omzet door naar 2023 omdat bepaalde testen die het normaal in de eigen fabriek doet, pas bij de klant uitvoert om tijd te winnen bij de levering. Het moment dat de omzet over die machine geboekt mag worden, schuift dan op naar een later moment. In plaats van de 20% omzetgroei die ASML eerder dit jaar voorzag, zal het daarom over 2022 maar 10% omzetgroei kunnen boeken, wat neerkomt op een totale omzet van €20,5 miljard.

Langetermijntrends

Voor de lange termijn blijft het bedrijf positief. „De vraag bij onze klanten is in 2022 niet minder geworden”, zegt Wennink, die ook geen verandering ziet in de grote trends rond de digitale transformatie. Die zorgt volgens de topman voor een ’zeer, zeer gezond groeiprofiel voor het bedrijf voor de toekomst en voor onze klanten’.

Ondanks onzekerheid in verband met inflatie en een mogelijke recessie, verwacht Wennink niet dat dit effect zal hebben op het aantal apparaten dat ASML zal verschepen in 2022. Ook denkt hij nog dat de geplande capaciteitsuitbreiding die ASML vorig jaar aankondigde voor 2023 zeker nodig zal blijven en dat problemen in de toeleveringsketen in de loop van 2023 zullen zijn opgelost.