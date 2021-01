Bitcoinplatform Bitonic daagt waakhond DNB voor rechter

Het platform kreeg half november van De Nederlandsche Bank (DNB) de benodigde registratie om als dienstverlener in de relatief nieuwe financiële markt te kunnen blijven werken.

Dat kon alleen als er aanvullende controles werden gedaan naar de personen die klant werden. Per transactie moeten platforms dat verifiëren, onder meer met paspoort en bankgegevens.

DNB eist dat cryptoplatforms voortaan verifiëren wie de bezitters zijn van de munten in de digitale portemonnees, de wallets. Dit om te voorkomen dat er wordt witgewassen.

Volgens Bitonic, dat vorig jaar onder protest wel akkoord ging met de controles om de registratie te bemachtigen, staat in de Sanctiewet geen beschrijving die deze platforms tot zulke controles verplicht.

Een onderzoek van de onafhankelijke expert Bökkerink Compliance International kwam deze week tot dezelfde conclusie, betoogt Bitonic.

Privacy

Volgens het Amsterdamse platform werkt het momenteel noodgedwongen in strijd met de privacyregels. Het noemt dat onaanvaardbaar voor een platform dat betrouwbaar wil zijn voor klanten en kiest alsnog de gang naar de Rotterdamse rechter.

Bitonic voert het woord, maar vindt talloze medestanders naast zich. Een aantal Nederlandse platforms was in aanloop naar de registratiedatum al afgehaakt, onder meer vanwege de scherpe eisen aan onderzoek naar klanten.

DNB voert regelgeving in die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen. Maar daarin schiet DNB door na behandeling van de regelgeving in de Tweede Kamer, betoogt Bitonic.

De bedrijven hebben zich in november vorig jaar al bij DNB met een klacht gemeld namens 25 van de 38 registrerende partijen. Daarop zou nog geen antwoord zijn gekomen.

’Afgedwongen’

,,We worden hierdoor al ruime tijd gedwongen om te werken op een manier die in strijd met de privacyregels is”, aldus Bitonic. „Omdat we hier vanzelfsprekend tegen zijn, vroegen we begin januari 2021 nogmaals aan DNB om de eis in te trekken. Dit werd afgewezen omdat de eis zou komen uit de Sanctiewet. Wij kunnen ons daarin niet vinden”, zo duidt Bitonic de rechtsgang.

,,Het gaat ons niet om de reguliere wettelijke verplichtingen, maar om de extra vereiste die vanuit DNB gesteld is en de manier waarop dit in het registratieproces afgedwongen is.”